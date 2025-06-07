Сборная России показала установку Карпина на игру с Нигерией

Стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал своим подопечным перед началом товарищеского матча со сборной Нигерии. Игра проходила в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.

Видео доступно в телеграм-канале сборной России по футболу.

«Сегодня игра интересная — посоревноваться, посмотреть на вас, на самих себя. Я больше даже с точки зрения того, что игра товарищеская, окей? Против хорошей команды. Вот. Будем мы бояться или не будем бояться? Назовём это так.

Бояться или не бояться, когда все мяч хотят, никто не закрывает. Делаем то, что мы тренировали. Окей? Готовы? Пошли!» — сказал Карпин в видео, опубликованном пресс-службой национальной команды в телеграм-канале сборной России по футболу.