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Роналду — об игре с Испанией в финале Лиги наций: нас ждёт матч с потрясающей сборной

Роналду — об игре с Испанией в финале Лиги наций: нас ждёт матч с потрясающей сборной
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с национальной командой Испании. Встреча состоится завтра, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ждёт матч с потрясающей сборной, быть может, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала. Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас всё получится», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Португалии переиграла команду Германии со счётом 2:1, победный гол в этой встрече записал на свой счёт 40-летний Криштиану Роналду.

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