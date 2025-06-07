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Де ла Фуэнте отреагировал на похвалу сборной Испании от Криштиану Роналду

Де ла Фуэнте отреагировал на похвалу сборной Испании от Криштиану Роналду
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на похвалу в адрес национальной команды от капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. В воскресенье, 8 июня, эти две сборные сыграют между собой в финале Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 22:00 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда чувствовал признание и любовь от тех, кто важен для меня, и очень ценю его слова. В свою очередь, хочу выразить ему своё уважение. Он легенда футбола и человек, который пропагандирует истинные ценности игры. Он пример для всех нас. Нам повезло сыграть против Португалии, которую ведёт за собой человек, оставивший след в истории», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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