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Егор Титов отреагировал на признание Маркиньоса лучшим игроком сезона в «Спартаке»

Егор Титов отреагировал на признание Маркиньоса лучшим игроком сезона в «Спартаке»
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался о том, что крайний нападающий Маркиньос был признан игроком сезона красно-белых по результатам голосования болельщиков клуба. Бразильский футболист набрал 39% голосов, опередив полузащитника Эсекьеля Барко (27%) и Манфреда Угальде (13%).

«В какой-то момент это был, несомненно, Барко – и по игре, и по результативным действиям. Можно было отметить и Угальде, который забил 16 голов, и все думали, что реально дойти до 20-25 мячей. Но он провалил весеннюю часть. Если брать целый год, то, конечно, Барко. А вот в весенней части потрясающе смотрелся Маркиньос. Какой он объём дал, закрывал всю бровку – несомненно, лучший игрок весенней части.

А за что мы любим футбол? За голы, за ассисты. Вот здесь, наверное, или Угальде, или Барко. Но мы, опять же, говорим про трёх футболистов. Не упоминаем полузащитников – в какой-то момент ведь и Мартинс был хорош, выдал великолепный месяц. Это можно долго обсуждать, но раз болельщик выбрал, так тому и быть», — приводит слова Титова Metaratings.

Маркиньос перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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