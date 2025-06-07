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«Вы должны решать, не я». Глебов в перерыве матча с Нигерией — форвардам сборной России

«Вы должны решать, не я». Глебов в перерыве матча с Нигерией — форвардам сборной России
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Пресс-служба сборной России опубликовала видео с товарищеского матча национальной команды со сборной Нигерии (1:1). В выпуск попал разговор опорника Данила Глебова с нападающими команды Максимом Глушенковым, Андреем Мостовым и Николаем Комличенко. Хавбек был недоволен качеством прессинга в первом тайме.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

Глебов — Мостовому и Комличенко:
— Вы, вы должны решать, не я.

Комличенко:
— Что решать?

Глебов:
— Когда мы со своей половины идём в прессинг. Вы если видите передачу, ты бежишь или Глуш (Максим Глушенков. — Прим. «Чемпионата») бежит, и тогда все поджимаем. Вы, брат [обращается к Глушенкову], сигнал даёте.

Мостовой:
— Не, ну, сигнал — это когда от крайнего идёт пас к центральному защитнику, тогда бежим.

Глебов:
— От крайнего к центральному защитнику они, условно говоря, два раза развернули, чуть-чуть отдышались и пошли.

Помимо сборной Нигерии, подопечные Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора встретятся с национальной командой Беларуси. Игра состоится во вторник, 10 июня.

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