Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» работает над трансфером защитника «Зенита» — UOL

«Вулверхэмптон» работает над трансфером защитника «Зенита» — UOL
Комментарии

«Вулверхэмптон» планирует купить защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом сообщает UOL.

Согласно источнику, данный трансфер — инициатива главного тренера «волков» Витора Перейры. Ранее специалист работал с игроком в «Коринтиансе». Переговоры между клубами начались недавно, вероятно, сделку будет заключить непросто.

В прошлом сезоне защитник выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды. Бразилец в составе «Зенита» становился чемпионом России. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Зенита» по участию Жерсона в КЧМ-2025 в составе «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android