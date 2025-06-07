«Вулверхэмптон» работает над трансфером защитника «Зенита» — UOL

«Вулверхэмптон» планирует купить защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом сообщает UOL.

Согласно источнику, данный трансфер — инициатива главного тренера «волков» Витора Перейры. Ранее специалист работал с игроком в «Коринтиансе». Переговоры между клубами начались недавно, вероятно, сделку будет заключить непросто.

В прошлом сезоне защитник выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды. Бразилец в составе «Зенита» становился чемпионом России. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.