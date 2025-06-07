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Мбаппе: сборной Франции приходится всё строить заново, в этом и есть главный вызов

Мбаппе: сборной Франции приходится всё строить заново, в этом и есть главный вызов
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о нынешнем составе национальной команды после поражения в полуфинале Лиги наций со сборной Испании (4:5).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Когда в полуфинале пропускаешь пять голов, шансы на победу сильно уменьшаются. Чемпионат мира выигрывается только с большой уверенностью. Мы стараемся развивать эту уверенность в атаке, но, конечно, нужно быть очень надёжными и в обороне.

Это новая команда, у многих игроков ещё даже нет 30 матчей за сборную. Нам приходится всё строить заново. Эта команда должна сама заработать себе имя — она не может жить за счёт репутации прошлых поколений. В этом и есть главный вызов. Но все ребята талантливые, и мы можем добиться многого», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

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