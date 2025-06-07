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Тухель — первый тренер сборной Англии, победивший в трёх дебютных играх всухую

Тухель — первый тренер сборной Англии, победивший в трёх дебютных играх всухую
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель стал первым специалистом в истории, который одержал с «тремя львами» три победы всухую в трёх дебютных матчах. Об этом сообщает talkSPORT.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

Немец работает с английской национальной командой с января 2025 года. В трёх дебютных встречах коллектив одержал три победы: над Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0) в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026. В следующей игре англичане встретятся с командой Сенегала 10 июня, но это будет товарищеский матч.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы K отборочного турнира к ЧМ-2026, заработав девять очков.

Ранее Тухель работал в «Баварии», «Челси», «ПСЖ», «Боруссии» Дортмунд и других командах.

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