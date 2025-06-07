Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» готов перехватить Мбемо у «Манчестер Юнайтед» и заплатить € 71,4 млн — The Sun

«Тоттенхэм» готов перехватить Мбемо у «Манчестер Юнайтед» и заплатить € 71,4 млн — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

«Тоттенхэм» собирается перехватить форварда «Брентфорда» Брайана Мбемо у «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Sun, лондонский клуб готов заплатить за футболиста £ 60 млн (€ 71,4 млн), а своим ключевым преимуществом в переговорах с игроком считают участие команды в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.

По данным источника, «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении главного тренера «Брентфорда» Томаса Франка на место уволенного Ангелоса Постекоглу, что также может способствовать удачному завершению сделки по Мбемо.

Сообщается, что за Томаса Франка «шпоры» должны будут заплатить компенсацию в размере £ 10 млн (€ 11,9 млн), что не является проблемой. По информации СМИ, Мбемо уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и хочет присоединиться к клубу.

Материалы по теме
«Реал» взял уже двух, а ещё усилились «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария». Трансферы Европы
«Реал» взял уже двух, а ещё усилились «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария». Трансферы Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android