«Тоттенхэм» готов перехватить Мбемо у «Манчестер Юнайтед» и заплатить € 71,4 млн — The Sun

«Тоттенхэм» собирается перехватить форварда «Брентфорда» Брайана Мбемо у «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Sun, лондонский клуб готов заплатить за футболиста £ 60 млн (€ 71,4 млн), а своим ключевым преимуществом в переговорах с игроком считают участие команды в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.

По данным источника, «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении главного тренера «Брентфорда» Томаса Франка на место уволенного Ангелоса Постекоглу, что также может способствовать удачному завершению сделки по Мбемо.

Сообщается, что за Томаса Франка «шпоры» должны будут заплатить компенсацию в размере £ 10 млн (€ 11,9 млн), что не является проблемой. По информации СМИ, Мбемо уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и хочет присоединиться к клубу.