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Роналду высказался о серии сборной Португалии без побед в матчах с Испанией

Роналду высказался о серии сборной Португалии без побед в матчах с Испанией
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Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о том, что его национальная команда не выигрывала у Испании в официальных матчах на протяжении 21 года. В воскресенье, 8 июня, сборные встретятся в финале Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая игра — это отдельная история. Мы давно не побеждали Германию, но время идёт, всё меняется. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но такова суть финалов. Испания очень уверена в себе, не проигрывала в 24 официальных матчах подряд, но у нас есть свои сильные стороны. Мы верим, что всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Португалии переиграла команду Германии со счётом 2:1, победный гол в этой встрече записал на свой счёт 40-летний Криштиану Роналду.

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