Австрия обыграла Румынию в матче отбора на чемпионат мира 2026 года
Поделиться
Сборная Австрии переиграла национальную команду Румынии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу австрийцев. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» (Вена, Австрия). Главным арбитром встречи был Маурицио Мариани (Италия).
ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
2 : 1
Румыния
1:0 Грегорич – 42' 2:0 Забитцер – 60' 2:1 Тэнасе – 90+5'
Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич открыл счёт на 42-й минуте, Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев на 60-й минуте. Денис Алибек отыграл один мяч Румынии на 90+5-й минуте.
Суммарно эти команды провели друг с другом 11 матчей. Четыре раза победу праздновала Австрия, дважды — Румыния.
После этой игры Австрия находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы H. Румыния располагается на второй строчке. У обоих коллективов по три очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2025
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:07
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:30
-
22:18
-
22:16
-
22:01
-
21:53
-
21:39
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:19
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:33
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:52
-
19:49