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Австрия обыграла Румынию в матче отбора на чемпионат мира 2026 года

Австрия обыграла Румынию в матче отбора на чемпионат мира 2026 года
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Сборная Австрии переиграла национальную команду Румынии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу австрийцев. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» (Вена, Австрия). Главным арбитром встречи был Маурицио Мариани (Италия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
2 : 1
Румыния
1:0 Грегорич – 42'     2:0 Забитцер – 60'     2:1 Тэнасе – 90+5'    

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич открыл счёт на 42-й минуте, Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев на 60-й минуте. Денис Алибек отыграл один мяч Румынии на 90+5-й минуте.

Суммарно эти команды провели друг с другом 11 матчей. Четыре раза победу праздновала Австрия, дважды — Румыния.

После этой игры Австрия находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы H. Румыния располагается на второй строчке. У обоих коллективов по три очка.

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