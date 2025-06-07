Австрия обыграла Румынию в матче отбора на чемпионат мира 2026 года

Сборная Австрии переиграла национальную команду Румынии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу австрийцев. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» (Вена, Австрия). Главным арбитром встречи был Маурицио Мариани (Италия).

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич открыл счёт на 42-й минуте, Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев на 60-й минуте. Денис Алибек отыграл один мяч Румынии на 90+5-й минуте.

Суммарно эти команды провели друг с другом 11 матчей. Четыре раза победу праздновала Австрия, дважды — Румыния.

После этой игры Австрия находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы H. Румыния располагается на второй строчке. У обоих коллективов по три очка.