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Аит-Нури успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити» — Романо

Аит-Нури успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити» — Романо
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Левый защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), футболист успешно завершил прохождение медицинского осмотра и в ближайшее время подпишет контракт с «горожанами».

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере за € 40 млн. По данным источника, защитник подпишет с «Манчестер Сити» контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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