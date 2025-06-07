Аит-Нури успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити» — Романо

Левый защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), футболист успешно завершил прохождение медицинского осмотра и в ближайшее время подпишет контракт с «горожанами».

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере за € 40 млн. По данным источника, защитник подпишет с «Манчестер Сити» контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.