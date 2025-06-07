Сборная Греции разгромила команду Словакии в товарищеском матче
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Сборная Греции выиграла у национальной команды Словакии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 4:1. Игра проходила на стадионе «Панкритио» (Ираклион, Греция). Главным арбитром встречи был Харм Осмерс (Германия).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Греция
Окончен
4 : 1
Словакия
1:0 Константелиас – 16' 1:1 Ганцко – 34' 2:1 Павлидис – 66' 3:1 Дувикас – 88' 4:1 Грнчар – 90+2'
Яннис Константелиас на 16-й минуте вывел хозяев вперёд, Давид Ганцко на 34-й минуте сравнял счёт. Вангелис Павлидис забил второй гол греческой команды на 66-й минуте. Анастасиос Дувикас отметился взятием ворот на 88-й минуте. Давид Грнчар отметился автоголом на 90+2-й минуте.
Сборная Греции в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 сыграет в группе C с национальными командами Беларуси, Дании и Шотландии. Словакия выступит в группе A, где встретится с Германией, Люксембургом и Северной Ирландией.
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