Албания и Сербия сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Албании и Сербии. Команды играли на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» (Тирана, Албания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что на 45+1-й минуте голкипер сборной Сербии Джордже Петрович парировал удар форварда Албании Рея Маная с 11-метровой отметки.

Сербия провела свой первый матч в отборочном турнире. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице группы К. Албания с четырьмя очками располагается на второй строчке.