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Албания — Сербия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Албания — Сербия, результат матча 7 июня 2025, счет 0:0, отборочный турнир ЧМ-2026

Албания и Сербия сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Албании и Сербии. Команды играли на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» (Тирана, Албания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Албания
Окончен
0 : 0
Сербия

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что на 45+1-й минуте голкипер сборной Сербии Джордже Петрович парировал удар форварда Албании Рея Маная с 11-метровой отметки.

Сербия провела свой первый матч в отборочном турнире. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице группы К. Албания с четырьмя очками располагается на второй строчке.

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