Нидерланды победили Финляндию в отборе ЧМ-2026 благодаря голам Депая и Думфриса

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия). Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.

Уже на шестой минуте нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счёт в матче. На 23-й минуте правый защитник «Интера» Дензел Думфрис с передачи форварда «Ливерпуля» Коди Гакпо удвоил преимущество своей команды.

Финляндия осталась на втором месте в группе G с четырьмя очками в трёх матчах. Нидерланды заработали первые три очка в отборочном турнире, проведя первый матч, и поднялись на третью строчку. Лидирует в группе сборная Польши с шестью очками в двух играх.