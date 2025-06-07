Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финляндия — Нидерланды, результат матча 7 июня 2025, счет 0:2, отборочный турнир ЧМ-2026

Нидерланды победили Финляндию в отборе ЧМ-2026 благодаря голам Депая и Думфриса
Комментарии

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Финляндии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия). Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 2
Нидерланды
0:1 Депай – 6'     0:2 Думфрис – 23'    

Уже на шестой минуте нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счёт в матче. На 23-й минуте правый защитник «Интера» Дензел Думфрис с передачи форварда «Ливерпуля» Коди Гакпо удвоил преимущество своей команды.

Финляндия осталась на втором месте в группе G с четырьмя очками в трёх матчах. Нидерланды заработали первые три очка в отборочном турнире, проведя первый матч, и поднялись на третью строчку. Лидирует в группе сборная Польши с шестью очками в двух играх.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: финалы Лиги наций и «Ролан Гаррос», а еще яркий вечер UFC
Топ-события воскресенья: финалы Лиги наций и «Ролан Гаррос», а еще яркий вечер UFC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android