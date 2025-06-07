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Томас Тухель прокомментировал минимальную победу сборной Англии над Андоррой

Томас Тухель прокомментировал минимальную победу сборной Англии над Андоррой
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал минимальную победу в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Андоррой (1:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

«Мы отыграли 25 хороших минут, в которых у меня было ощущение, что своевременность была правильной, темперамент был правильным, концентрация, сосредоточенность и отношение игроков было правильным. В конце концов, это было совершенно не нормально, потому что мы потеряли концентрацию и потеряли ту срочность, которая необходима в отборочном турнире.

Мы требовали большей дисциплины в позиционной игре, большей своевременности в передачах, лучшего качества в принятии решений и вернуться к исходной точке, и делать мелочи правильно по всей площади поля. Затем мы забили гол, и у нас были ещё шансы. Опять же, мы упустили это и позволили этому закончиться на уровне, который, конечно, делает нас недовольными», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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