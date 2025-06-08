Гарри Кейн забил 450-й гол в профессиональной карьере в матче сборных Англии и Андорры

Форвард сборной Англии Гарри Кейн довёл количество забитых за карьеру мячей до 450 в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года с Андоррой. Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). Встречу обслуживала хорватская бригада арбитров во главе с Игором Паячем. Англичане одержали победу со счётом 1:0.

Гол в ворота Андорры стал для нападающего «Баварии» 72-м в национальной команде. Больше всего мячей за карьеру Кейн забил в английском «Тоттенхэме» — 280. За свой нынешний клуб нападающий отличился 82 раза.

Девять раз Гарри Кейн поражал ворота соперника в статусе игрока «Миллуолла». Трижды англичанин забивал за «Лейтон» и ещё два забитых мяча записал на свой счёт, выступая в составе «Лестера».