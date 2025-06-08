«Ситуация похожа на грамотный шантаж». Гасилин — о возможном уходе Николича из ЦСКА в АЕК

Бывший нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин отреагировал на возможный уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА для работы в греческом АЕКе.

«Когда Николич работал в «Локомотиве», достаточно неплохой сезон с выигранным Кубком, была такая же песня, после чего он переподписал неплохой контракт на улучшенных условиях. Здесь, мне кажется, тоже может быть элемент такого шантажа. Греки предлагают не существенно больше. Пока официального заявления не было, стороны ещё договариваются.

Николич показал хороший результат. Плюс поменял схему. По весне был лучше всех. И «Краснодар» обыграл, и Кубок выиграл. Были громкие заявления после Кубка. Насколько я знаю изнутри, Николич требует хорошего центрфорварда. Для меня эта ситуация всё‑таки похожа на грамотный шантаж», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на пост главного тренера команды. Подчёркивалось, что греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное как минимум на два года.

Сербский специалист возглавил ЦСКА летом прошлого года. Ранее Николич был главным тренером в «Локомотиве», «Партизане» и саудовском «Аль-Шабабе».

Напомним, под руководством Николича красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.