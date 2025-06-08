Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года 7 июня

В субботу, 7 июня, состоялись шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей европейского отбора к чемпионату мира 2026 года, состоявшихся 7 июня:
Босния и Герцеговина — Сан-Марино — 1:0;
Мальта — Литва — 0:0;
Андорра — Англия — 0:1;
Австрия — Румыния — 2:0;
Финляндия — Нидерланды — 0:2;
Албания — Сербия — 0:0.
Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.