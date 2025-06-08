Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года 7 июня

В субботу, 7 июня, состоялись шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей европейского отбора к чемпионату мира 2026 года, состоявшихся 7 июня:

Босния и Герцеговина — Сан-Марино — 1:0;

Мальта — Литва — 0:0;

Андорра — Англия — 0:1;

Австрия — Румыния — 2:0;

Финляндия — Нидерланды — 0:2;

Албания — Сербия — 0:0.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.