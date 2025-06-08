Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» собирается продлить контракт с Матета — Sky Sports

«Кристал Пэлас» собирается продлить контракт с Матета — Sky Sports
Комментарии

«Кристал Пэлас» надеется продлить соглашение с нападающим Жан-Филиппом Матета. Об этом сообщает Sky Sports.

Появлялась информация, что игрока хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Его нынешний контракт с «орлами» рассчитан до лета 2026 года. Лондонцы не хотят отпускать футболиста в качестве свободного агента, новый контракт может гарантировать, что клуб заработает на возможном трансфере. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, стоимость француза составляет € 30 млн.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Матета забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» намерен возобновить интерес к двум нападающим — GMS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android