«Кристал Пэлас» собирается продлить контракт с Матета — Sky Sports

«Кристал Пэлас» надеется продлить соглашение с нападающим Жан-Филиппом Матета. Об этом сообщает Sky Sports.

Появлялась информация, что игрока хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Его нынешний контракт с «орлами» рассчитан до лета 2026 года. Лондонцы не хотят отпускать футболиста в качестве свободного агента, новый контракт может гарантировать, что клуб заработает на возможном трансфере. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, стоимость француза составляет € 30 млн.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Матета забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.