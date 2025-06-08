Сборная Канады одержала победу над Украиной в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Канады и Украины. Уверенную победу со счётом 4:2 праздновали футболисты североамериканской команды.

Уже на четвёртой минуте счёт открыл нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид. На 24-й минуте Дэвид оформил дубль и удвоил преимущество канадцев. На 31-й минуте форвард бельгийского «Юниона» Промис Дэвид довёл счёт до крупного. На 82-й минуте вингер испанского «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен забил четвёртый гол в матче.

На 89-й минуте центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отыграл один мяч. На 90+2-й минуте экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко забил второй мяч сборной Украины ударом с пенальти.