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Канада — Украина, результат матча 7 июня 2025, счет 4:2, товарищеский матч

Сборная Канады одержала победу над Украиной в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Канады и Украины. Уверенную победу со счётом 4:2 праздновали футболисты североамериканской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:30 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Украина
1:0 Дэвид – 4'     2:0 Дэвид – 24'     3:0 Дэвид – 31'     4:0 Бьюкенен – 82'     4:1 Забарный – 89'     4:2 Зинченко – 90+2'    

Уже на четвёртой минуте счёт открыл нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид. На 24-й минуте Дэвид оформил дубль и удвоил преимущество канадцев. На 31-й минуте форвард бельгийского «Юниона» Промис Дэвид довёл счёт до крупного. На 82-й минуте вингер испанского «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен забил четвёртый гол в матче.

На 89-й минуте центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отыграл один мяч. На 90+2-й минуте экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко забил второй мяч сборной Украины ударом с пенальти.

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