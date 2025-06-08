Сборная Канады одержала победу над Украиной в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Канады и Украины. Уверенную победу со счётом 4:2 праздновали футболисты североамериканской команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:30 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Украина
1:0 Дэвид – 4' 2:0 Дэвид – 24' 3:0 Дэвид – 31' 4:0 Бьюкенен – 82' 4:1 Забарный – 89' 4:2 Зинченко – 90+2'
Уже на четвёртой минуте счёт открыл нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид. На 24-й минуте Дэвид оформил дубль и удвоил преимущество канадцев. На 31-й минуте форвард бельгийского «Юниона» Промис Дэвид довёл счёт до крупного. На 82-й минуте вингер испанского «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен забил четвёртый гол в матче.
На 89-й минуте центральный защитник английского «Борнмута» Илья Забарный отыграл один мяч. На 90+2-й минуте экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко забил второй мяч сборной Украины ударом с пенальти.
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