Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США — Турция, результат матча 7 июня 2025, счет 1:2, товарищеский матч

Турция одержала волевую победу в товарищеском матче со сборной США
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные США и Турции. Команды играли на стадионе «Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд» в штате Коннектикут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:40 МСК
США
Окончен
1 : 2
Турция
1:0 Макглинн – 1'     1:1 Гюлер – 24'     1:2 Актюркоглу – 27'    

Сборная США вышла вперёд уже на первой минуте встречи. Отличился полузащитник Джек Макглинн. Турция сравняла счёт на 24-й минуте. Гол забил игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер. Спустя три минуты Керем Актюркоглу отправил второй мяч в ворота американской национальной команды.

11 июня Турция сыграет товарищеский матч с Мексикой. Сборная США в этот же день проведёт игру со Швейцарией.

Материалы по теме
Почеттино высказался о составе сборной США накануне матча с Турцией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android