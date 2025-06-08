Турция одержала волевую победу в товарищеском матче со сборной США
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные США и Турции. Команды играли на стадионе «Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд» в штате Коннектикут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:40 МСК
США
Окончен
1 : 2
Турция
1:0 Макглинн – 1' 1:1 Гюлер – 24' 1:2 Актюркоглу – 27'
Сборная США вышла вперёд уже на первой минуте встречи. Отличился полузащитник Джек Макглинн. Турция сравняла счёт на 24-й минуте. Гол забил игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер. Спустя три минуты Керем Актюркоглу отправил второй мяч в ворота американской национальной команды.
11 июня Турция сыграет товарищеский матч с Мексикой. Сборная США в этот же день проведёт игру со Швейцарией.
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