Турция одержала волевую победу в товарищеском матче со сборной США

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные США и Турции. Команды играли на стадионе «Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд» в штате Коннектикут. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Сборная США вышла вперёд уже на первой минуте встречи. Отличился полузащитник Джек Макглинн. Турция сравняла счёт на 24-й минуте. Гол забил игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер. Спустя три минуты Керем Актюркоглу отправил второй мяч в ворота американской национальной команды.

11 июня Турция сыграет товарищеский матч с Мексикой. Сборная США в этот же день проведёт игру со Швейцарией.