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Тренер сборной Франции Дешам высказался о матче с Германией за третье место в Лиге наций

Тренер сборной Франции Дешам высказался о матче с Германией за третье место в Лиге наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за третье место в Лиге наций с командой Германии высказался о выборе состава «трёхцветных» на эту игру. Встреча состоится 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из-за того, что у нас очень мало времени, мне придётся внести немало изменений. Это хорошая возможность дать игровое время ряду игроков. Как бы то ни было, мы играем против Германии, и нам надо сделать всё, чтобы победить.

У нас есть игроки с большим потенциалом. Понятно, что выпустить всех невозможно. Я никогда не отказывался от атакующих футболистов. Мы умеем играть в атаке. Как это показали в матче с Испанией — контролировали игру, создали много моментов, забили четыре мяча. Но пропустили пять. Всё упирается в баланс. Но жаловаться на то, что у меня под рукой столько качественных атакующих игроков, точно не буду», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

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