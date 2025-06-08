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Мексика — Швейцария, результат матча 7 июня 2025, счет 2:4, товарищеский матч

Сборная Мексики уступила Швейцарии в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Мексики и Швейцарии. Победу со счётом 4:2 праздновали футболисты европейской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 4
Швейцария
0:1 Эмболо – 20'     1:1 Хименес – 51'     1:2 Амдуни – 64'     1:3 Ндой – 71'     2:3 Sepulveda – 75'     2:4 Ридер – 90'    

На 20-й минуте нападающий французского «Монако» Брил Эмболо вывел сборную Швейцарии вперёд. На 51-й минуте форвард «Милана» Сантьяго Хименес восстановил равенство в счёте. На 64-й минуте швейцарский нападающий Зеки Амдуни из «Бенфики» вновь вывел европейцев вперёд. На 71-й минуте вингер «Болоньи» Дан Ндой забил третий мяч швейцарцев в игре. На 75-й минуте мексиканский нападающий Анхель Сепульведа сократил отставание в счёте до минимума. На 90-й минуте полузащитник Швейцарии Фабиан Ридер установил окончательный счёт.

В среду, 11 июня, Мексика проведёт товарищескую игру с Турцией. В этот же день сборная Швейцарии сыграет с национальной командой США.

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