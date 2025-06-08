Сборная Мексики уступила Швейцарии в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Мексики и Швейцарии. Победу со счётом 4:2 праздновали футболисты европейской команды.
На 20-й минуте нападающий французского «Монако» Брил Эмболо вывел сборную Швейцарии вперёд. На 51-й минуте форвард «Милана» Сантьяго Хименес восстановил равенство в счёте. На 64-й минуте швейцарский нападающий Зеки Амдуни из «Бенфики» вновь вывел европейцев вперёд. На 71-й минуте вингер «Болоньи» Дан Ндой забил третий мяч швейцарцев в игре. На 75-й минуте мексиканский нападающий Анхель Сепульведа сократил отставание в счёте до минимума. На 90-й минуте полузащитник Швейцарии Фабиан Ридер установил окончательный счёт.
В среду, 11 июня, Мексика проведёт товарищескую игру с Турцией. В этот же день сборная Швейцарии сыграет с национальной командой США.
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