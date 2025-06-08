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Тренер сборной Германии: у Франции есть проблемы на некоторых позициях

Тренер сборной Германии: у Франции есть проблемы на некоторых позициях
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, как команда будет играть в матче с национальной командой Франции за третье место в Лиге наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будут некоторые изменения, но вдаваться в детали я не стану. Мы еще не на 100% все решили. Схема, которую мы использовали против Португалии, была похожа на ту, что применяли в матче с Италией. Завтра постараемся отбирать мяч выше, чем в среду, так что будем адаптировать схему под соперника.

Задача — не дать им приблизиться к нашим воротам как можно дальше. Нужно быть лучше и активнее с мячом, чем в игре с Португалией. Поразительно, насколько сильная у них молодежь. Конечно, есть проблемы на некоторых позициях, но в целом уровень очень высокий. Когда они в ударе, их сложно обыграть. Но мы уже побеждали их в марте и постараемся повторить», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 8 июня, начало – 16:00 мск.

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