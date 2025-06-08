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Дешам объяснил выбор позиции для Мбаппе в сборной Франции

Дешам объяснил выбор позиции для Мбаппе в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за третье место в Лиге наций УЕФА с командой Германии высказался о роли и позиции капитана Килиана Мбаппе в составе «трёхцветных». Встреча состоится 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он привык играть на этой позиции и показывает потрясающую эффективность. Не зря же он стал лучшим бомбардиром. Весь сезон он провёл на позиции «девятки», и никто не забил больше него. У него есть свобода: он любит опускаться глубже, смещаться, искать пространство. Думаю, это лучшая позиция и для него, и для всей команды», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» летом 2024 года. В активе 26-летнего форварда 44 гола и пять результативных передач в 57 матчах дебютного клубного сезона. В составе сборной Франции Килиан стал лучшим ассистентом и игроком с наибольшим количеством атакующих действий по метрике «гол+пас».

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