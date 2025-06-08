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Монтес может покинуть «Локомотив» и вернуться в Мексику. Защитник не исключил трансфер

Монтес может покинуть «Локомотив» и вернуться в Мексику. Защитник не исключил трансфер
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Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес не исключил свой уход из москвоского клуба на фоне интереса к нему со стороны «Гвадалахары».

«Посмотрим, что будет (смеётся), не знаю, не знаю. Всегда будет возможность вернуться… Двери в Мексике почти всегда открыты, и каждое лето есть такая возможность. Я в «Локомотиве» уже год, и я очень счастлив в этом клубе. Разумеется, я не исключаю возможности возвращения», — приводит слова Монтеса издание AS со ссылкой на интервью TV Azteca.

Ранее стало известно, что «Гвадалахара» заинтересована в подписании контракта с 28-летним воспитанником мексиканского «Монтеррея».

Монтес пополнил состав «Локомотива» осенью 2024 года. В минувшем клубном сезоне Сесар провёл за команду 20 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4,5 млн. Ранее Монтес выступал в Испании за «Альмерию» и «Эспаньол».

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