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«Фаворит не осознаёт, что в опасности». Тухель — о непростой победе Англии над Андоррой

«Фаворит не осознаёт, что в опасности». Тухель — о непростой победе Англии над Андоррой
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о проблемах своей команды в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Андоррой (1:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

«В конце мы играли слишком рисково. Создавалось впечатление, что это кубковый матч, где фаворит не осознаёт опасности. Мне показалось, что команда не понимала, что в отборочном матче чемпионата мира счёт всего 1:0. Постепенно наша энергия иссякала, именно в тот момент, когда нужно было прибавить. Но, к счастью, мы одержали победу. Думаю, мы всё равно заслужили её: у нас три победы и три игры «на ноль». Мы продолжим поддерживать игроков и после анализа матча объясним, чего именно ждём от них», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

На данный момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы K отборочного турнира к ЧМ-2026, заработав девять очков. Тухель выиграл под руководством «трёх львов» три матча из трёх — все всухую.

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