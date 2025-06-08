30-летний экс-хавбек «Зенита» Паредес может вернуться в чемпионат Аргентины — Романо

Чемпион мира 2022 года, бывший полузащитник «Зенита» и «ПСЖ», ныне являющийся хавбеком итальянской «Ромы» Леандро Паредес близок к возвращению в чемпионат Аргентины. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бока Хуниорс», воспитанником которого Паредес является, заинтересован в возвращении 30‑летнего аргентинеца. Отмечается, что продолжение карьеры Паредеса в римском клубе зависит от решения Гасперини и намерений самого футболиста.

«Рома» приобрела Паредеса за € 5,65 млн перед стартом прошлого сезона у «ПСЖ». Всего на счету игрока 135 матчей за «волков» во всех турнирах, в которых аргентинец забил 13 голов и записал на свой счёт 11 результативных передач. Ранее Паредес выступал за «Рому» с 2014 по 2017 год, после чего перешёл в «Зенит» за € 23 млн. Также в Европе аргентинец играл в составе итальянских «Эмполи» и «Ювентуса».

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