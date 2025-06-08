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Защитник «Локомотива» был заменён после столкновения головами в матче за сборную Мексики

Защитник «Локомотива» был заменён после столкновения головами в матче за сборную Мексики
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Защитник сборной Мексики Сесар Монтес был заменён по время товарищеского матча с национальной командой Швейцарии (2:4) после столкновения головами со своим же защитником Матео Чавезом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 4
Швейцария
0:1 Эмболо – 20'     1:1 Хименес – 51'     1:2 Амдуни – 64'     1:3 Ндой – 71'     2:3 Sepulveda – 75'     2:4 Ридер – 90'    

После столкновения Монтесу удалось самостоятельно покинуть поле.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Монтес является футболистом «Локомотива». Он выступает за российский клуб с 2024 года. Контрактное соглашение защитника с «железнодорожниками» рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость мексиканского защитника оценивается в € 4,5 млн.

В минувшем сезоне Монтес провёл за «Локомотива» 16 матчей в Кубке России и не отметился результативными действиями.

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