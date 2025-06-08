Защитник «Локомотива» был заменён после столкновения головами в матче за сборную Мексики
Поделиться
Защитник сборной Мексики Сесар Монтес был заменён по время товарищеского матча с национальной командой Швейцарии (2:4) после столкновения головами со своим же защитником Матео Чавезом.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 4
Швейцария
0:1 Эмболо – 20' 1:1 Хименес – 51' 1:2 Амдуни – 64' 1:3 Ндой – 71' 2:3 Sepulveda – 75' 2:4 Ридер – 90'
После столкновения Монтесу удалось самостоятельно покинуть поле.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Монтес является футболистом «Локомотива». Он выступает за российский клуб с 2024 года. Контрактное соглашение защитника с «железнодорожниками» рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость мексиканского защитника оценивается в € 4,5 млн.
В минувшем сезоне Монтес провёл за «Локомотива» 16 матчей в Кубке России и не отметился результативными действиями.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2025
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
03:31
-
03:25
-
02:50
-
02:19
-
02:08
-
01:53
-
01:38
-
01:18
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:13
-
00:10
- 7 июня 2025
-
23:50
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:07
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:30
-
22:18
-
22:16
-
22:01