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Сборная США под руководством Почеттино установила антирекорд последних 10 лет

Сборная США под руководством Почеттино установила антирекорд последних 10 лет
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Национальная команда США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино установила антирекорд последних 10 лет после поражения от Турции в товарищеском матче. Об этом сообщает портал One Football.

Игра проходила на стадионе «Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд» в штате Коннектикут (США) и завершилась со счётом 1:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:40 МСК
США
Окончен
1 : 2
Турция
1:0 Макглинн – 1'     1:1 Гюлер – 24'     1:2 Актюркоглу – 27'    

По информации источника, Почеттино стал первым тренером сборной США, проигравшим три матча подряд, после Юргена Клинсмана в 2015 году.

Напомним, ранее американцы уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме со счётом 0:1. Далее во встрече за бронзу команда Почеттино проиграла Канаде – 1:2. Осенью 2015 года США под руководством Клинсмана уступила Бразилии (1:4) и Коста-Рике (0:1) в товарищеских матчах. Кроме того, американцы проиграли в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Мексике – 2:3.

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