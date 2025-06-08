Кафанов: в матче с Нигерией Сафонов совершил сейв, который мало кому под силу в Европе

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил игру голкипера Матвея Сафонова в матче с национальной командой Нигерии (1:1). По ходу матча Сафонов допустил результативную ошибку. На 71-й минуте голкипер выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодар и отправил мяч в сетку ворот.

«В первом тайме Матвей совершил фантастический сейв, который мало кому под силу в Европе. Удар был очень сильным и наносился с близкого расстояния. Во втором тайме спас команду, накрыв мяч в ногах нападающего на линии вратарской. В моменте с пропущенным голом ошибка объяснима, потому что в клубе, где он играет, начало атаки строится по-другому. Такая игра связана с определенным риском, и Матвею было очень сложно перестроиться за такой короткий период. Те два дня, которые были у нас с вратарями на подготовку к матчу, были посвящены именно такой игровой ситуации. Просто не хватило времени почувствовать, в какой ситуации можно отдавать мяч в центральную зону, а в какой – нельзя», — приводит слова Кафанова РИА Новости Спорт.

Ранее сообщалось, что Сафонов покинул расположение национальной команды и не примет участия в товарищеском матче с Беларусью, который состоится 10 июня.