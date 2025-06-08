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Кафанов: в матче с Нигерией Сафонов совершил сейв, который мало кому под силу в Европе

Кафанов: в матче с Нигерией Сафонов совершил сейв, который мало кому под силу в Европе
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил игру голкипера Матвея Сафонова в матче с национальной командой Нигерии (1:1). По ходу матча Сафонов допустил результативную ошибку. На 71-й минуте голкипер выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодар и отправил мяч в сетку ворот.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«В первом тайме Матвей совершил фантастический сейв, который мало кому под силу в Европе. Удар был очень сильным и наносился с близкого расстояния. Во втором тайме спас команду, накрыв мяч в ногах нападающего на линии вратарской. В моменте с пропущенным голом ошибка объяснима, потому что в клубе, где он играет, начало атаки строится по-другому. Такая игра связана с определенным риском, и Матвею было очень сложно перестроиться за такой короткий период. Те два дня, которые были у нас с вратарями на подготовку к матчу, были посвящены именно такой игровой ситуации. Просто не хватило времени почувствовать, в какой ситуации можно отдавать мяч в центральную зону, а в какой – нельзя», — приводит слова Кафанова РИА Новости Спорт.

Ранее сообщалось, что Сафонов покинул расположение национальной команды и не примет участия в товарищеском матче с Беларусью, который состоится 10 июня.

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