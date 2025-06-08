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Багамские острова — Коста-Рика, результат матча 8 июня 2025, счёт 0:8, 5-й тур отбора к ЧМ-2026, как сыграл Манфед Угальде

Голы Угальде и одноклубника Месси помогли Коста-Рике разгромить Багамы в отборке к ЧМ-2026
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В ночь с 7 на 8 июня Сборная Коста-Рики в гостях разгромно победила национальную команду Багамских островов в матче квалификации к чемпионату мира — 2026 со счётом 8:0.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа B. 5-й тур
08 июня 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Багамские острова
Окончен
0 : 8
Коста-Рика
0:1 Мартинес – 20'     0:2 Мора – 37'     0:3 Бран – 45+1'     0:4 Гало – 48'     0:5 Угальде – 51'     0:6 Мадригаль – 64'     0:7 Мадригаль – 79'     0:8 Самора – 90'    

В составе победителей голами отличились Хосеф Мора, Алехандро Бран, Альваро Самора и Орландо Гало. Первый и победный гол за Коста-Рику забил форвард «Интер Майами» Алонсо Мартинес, выступающий в одной команде со звёздным форвардом Лионелем Месси. Дублем отметился 20-летний нападающий испанской «Валенсии» Уоррен Мадригаль. Ещё один мяч на счету форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде. Известный голкипер костариканцев Кейлор Навас отыграл матч «на ноль».

Сборная Коста-Рики возглавила группу B в отборе к чемпионату мира. В её активе три победы в трёх первых матчах. Багамские острова проиграли все четыре первых матча квалификации с общей разницией мячей «-21» (1-22) и располагаются на последнем пятом месте в группе.

Календаь отбора к ЧМ-2026 (КОНКАКАФ)
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026 (КОНКАКАФ)
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