Голы Угальде и одноклубника Месси помогли Коста-Рике разгромить Багамы в отборке к ЧМ-2026

В ночь с 7 на 8 июня Сборная Коста-Рики в гостях разгромно победила национальную команду Багамских островов в матче квалификации к чемпионату мира — 2026 со счётом 8:0.

В составе победителей голами отличились Хосеф Мора, Алехандро Бран, Альваро Самора и Орландо Гало. Первый и победный гол за Коста-Рику забил форвард «Интер Майами» Алонсо Мартинес, выступающий в одной команде со звёздным форвардом Лионелем Месси. Дублем отметился 20-летний нападающий испанской «Валенсии» Уоррен Мадригаль. Ещё один мяч на счету форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде. Известный голкипер костариканцев Кейлор Навас отыграл матч «на ноль».

Сборная Коста-Рики возглавила группу B в отборе к чемпионату мира. В её активе три победы в трёх первых матчах. Багамские острова проиграли все четыре первых матча квалификации с общей разницией мячей «-21» (1-22) и располагаются на последнем пятом месте в группе.

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