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Лукашенко обратился к белорусским футболистам накануне матча сборной с командой России

Лукашенко обратился к белорусским футболистам накануне матча сборной с командой России
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об уровне игры белорусских футбольных клубов и сборных во время открытия Национального футбольного стадиона.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спорт справедливо считают послом мира. Футбол — самая популярная, массовая народная игра — стирает границы между странами, сближает разных людей, объединяет и тех, кто играет, и тех, кто болеет. Всех нас. Надеюсь, уровень игры наших клубов и особенно сборных будет соответствовать созданным для них условиям. Очень надеюсь, ребята, на вас. Вы молодые. Будущее. Вам играть, вам отстаивать честь родной земли», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Отметим 10 июня сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – 20:00 мск. Ранее сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче со счётом 1:1.

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