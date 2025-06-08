Лукашенко обратился к белорусским футболистам накануне матча сборной с командой России

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об уровне игры белорусских футбольных клубов и сборных во время открытия Национального футбольного стадиона.

«Спорт справедливо считают послом мира. Футбол — самая популярная, массовая народная игра — стирает границы между странами, сближает разных людей, объединяет и тех, кто играет, и тех, кто болеет. Всех нас. Надеюсь, уровень игры наших клубов и особенно сборных будет соответствовать созданным для них условиям. Очень надеюсь, ребята, на вас. Вы молодые. Будущее. Вам играть, вам отстаивать честь родной земли», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Отметим 10 июня сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – 20:00 мск. Ранее сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче со счётом 1:1.