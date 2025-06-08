Флик хочет подписать в «Барселону» легенду сборной Хорватии на подмену Ямалю

«Барселона» может подписать вингера ПСВ Ивана Перишича, сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

Контракт 36-летнего хорвата с ПСВ рассчитан до 30 июня 2025 года и пока стороны не объявлять о его продлении. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик работал с Перишичем в «Баварии» и теперь хочет пригласить его, чтобы Иван был сменщиком для Ламина Ямаля. Сообщается, что Флик уже звал Перишича в Каталонию в прошлом году.

В этом сезоне Иван Перишич забил 16 голов и отдал 11 ассистов в 39 матчах на клубном уровне. Перишич перешёл в ПСВ в сентябре 2024 года.

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