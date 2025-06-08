Италия рассматривает вопрос увольнения Спаллетти. Стали известны имена возможных сменщиков

Сборная Италии рассматривает возможность смены главного тренера, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях.

Команда проиграла Норвегии в третьем туре квалификации чемпионата мира (0:3), поэтому 10 июня состоится встреча нынешнего главного тренера Лучано Спаллетти с президентом Федерации футбола Италии Габриеле Гравиной.

По сведениям источника, в случае увольнения Спаллетти, его могут заменить Стефано Пиоли или Клаудио Раньери. Ранее в шортлисте также были Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри, но они уже нашли новые команды.

На данный момент Раньери находится без работы, а Пиоли тренирует саудовский «Аль-Наср».

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