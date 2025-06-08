Рибери высмеял заявление Роналду о необходимости выиграть ЛЧ для получения «Золотого мяча»

Бывший вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери отреагировал на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что «Золотой мяч» должен выигрывать тот, кто выделяется и одерживает победу в Лиге чемпионов.

«Итак, чтобы выиграть «Золотой мяч», нужно победить в Лиге чемпионов?» – написал Рибери на своей странице в одной из соцсетей, подкрепив запись несколькими смеющимися смайлами.

Напомним, в 2013 году ФИФА и France Football провели совместную церемонию награждения обладателя «Золотого мяча». По её итогам Криштиану Роналду стал обладателем премии и получил награду, Лионель Месси занял второе место, а Франк Рибери стал третьим.

В том сезоне «Бавария», за которую выступал француз, выиграла Лигу чемпионов, а также завоевала Кубок Германии, Суперкубок и чемпионский титул в Бундеслиге, однако Рибери награда не досталась.

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