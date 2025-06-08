«ПСЖ» провёл первые переговоры по трансферу защитника «Баварии» — Санти Ауна

Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет серьёзный интерес к 28-летнему центральному защитнику «Баварии» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, встреча между спортивным советником парижан Луишем Кампушем и представителем защитника состоялась на этой неделе в Париже. «Бавария» рассчитывает получить € 50 млн за его полноценный трансфер. Переговоры будут продолжены в ближайшие дни.

Отмечается, что саудовский «Аль-Наср» также выразил заинтересованность в защитнике сборной Южной Кореи.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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