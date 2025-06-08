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Марко Николич завершил переход из ЦСКА в АЕК. Официальное объявление — на следующей неделе

Марко Николич завершил переход из ЦСКА в АЕК. Официальное объявление — на следующей неделе
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич завершил свой переход в греческий АЕК. Официальное объявление о новом назначении специалиста будет сделано в начале следующей недели, сообщает греческое издание Mozzart Sport.

По данным источника, сделка полностью согласована, контракт будет подписан на два года. АЕК выплатит ЦСКА € 600 тыс. для выкупа контракта Марко. В тренерский штаб Николича точно войдут Радое Смилянич, Александар Рогич, а также эксперт по физической подготовке футболистов Горан Басарич.

Напомним, впервые о возможном уходе Николича из ЦСКА «Чемпионату» стало известно поздно вечером 6 июня. До сих пор представители московского клуба никак не отреагировали на данную информацию.

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