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Стало известно, когда «Барселона» объявит о трансфере нового вратаря

Стало известно, когда «Барселона» объявит о трансфере нового вратаря
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Испанская «Барселона» достигла полного соглашения по пятилетнему контракту с 24-летним вратарём «Эспаньола» Жоаном Гарсией. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб произвел выплату отступных в размере € 25 млн. Ожидается, что во вторник представитель Гарсии подаст в офис Ла Лиги документы, подтверждающие выполнение условий клаусулы. Уточняется, что трансфер согласован полностью и ожидает официального объявления сразу после подписания контракта.

Гарсия является олимпийским чемпионом в составе сборной Испании. В прошедшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, пропустив 51 гол, при этом в восьми играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Жоан занял первое место по количеству сейвов (146) в минувшем сезоне Ла Лиги. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

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