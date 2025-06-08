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Хорхе Карраскаль согласовал условия контракта с «Фламенго» — Руди Галетти

Хорхе Карраскаль согласовал условия контракта с «Фламенго» — Руди Галетти
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Бразильский клуб «Фламенго» согласовал условия личного контракта с полузащитником московского «Динамо» Хорхе Караскалем и сейчас ведёт переговоры с бело-голубыми относительно суммы трансфера. Об этом сообщает журналист и инсайдер TEAMtalk Руди Галетти в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, контакты между клубами являются положительными. На данный момент ожидаются дальнейшие обсуждения, так как «Фламенго» стремится завершить сделку до начала клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» улучшил предложение — € 11 млн и ещё € 2 млн в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Карраскаль провёл 35 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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