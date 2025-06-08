Буффон прокомментировал своё громкое удаление в 1/4 финала ЛЧ против «Реала» в 2018 году

Легенда итальянского футбола вратарь Джанлуиджи Буффон вспомнил своё удаление в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2017/2018. Тогда он получил красную карточку на последних минутах матча с «Реалом» из-за споров с арбитром.

«Теперь, когда прошло столько лет, мне стыдно за то, что я сказал. Я был достаточно взрослым, я был капитаном. Однако я также должен признать, что, если бы мне пришлось вернуться и сыграть матч снова, я бы сказал то же самое.

В тот момент это было не просто поражение, это было что-то особенное, эпическое возвращение, на эпическом стадионе, с командой, продемонстрировавшей особый характер и единство, мы были безумными, мы мечтали… До сих пор я не знаю, почему меня удалили тогда», – приводит слова Буффона Give me Sport.

Напомним, в тот год «Реал» прошёл «Ювентус» и в итоге выиграл турнир.

Буффон плачет после поражения от «Кальяри»