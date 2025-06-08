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Бразильский журналист назвал условие, при котором «Динамо» готово продать Карраскаля

Бразильский журналист назвал условие, при котором «Динамо» готово продать Карраскаля
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Московское «Динамо» может продать полузащитника Хорхе Карраскаля «Фламенго», если получит € 14 млн с учётом бонусов. Об этом сообщает журналист бразильского издания Goal Раиса Симплицио в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые готовы подтвердить продажу колумбийца, если «Фламенго» предложит € 12 млн фиксированных плюс € 2 млн в виде бонусов, которых легко достигнуть, например, в случае выигрыша национального титула в течение контракта игрока и за определённое количество вызовов в сборную (Хорхе обычно вызывается в сборную Колумбии).

Ранее сообщалось, что «Фламенго» согласовал условия личного контракта с Караскалем. Бразильский клуб хочет завершить переговоры до старта клубного чемпионата мира.

Всего за карьеру в стане бело-голубых Карраскаль провёл 64 матча во всех турнирах, где забил девять голов и сделал 12 результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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