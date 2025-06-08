«Зенит» может заплатить около € 33 млн за трансфер Жерсона — Касагранде

«Фламенго» рассчитывает заработать ещё € 7,8 млн на возможном переходе полузащитника Жерсона в «Зенит», помимо отступных в размере € 25 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте бразильского футболиста указано, что при его досрочном расторжении без уважительной причины красно-чёрные должны получить компенсацию за коммерческие права до конца периода действия соглашения (2030 год) в размере около € 7,8 млн.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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