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«Челси» предложил «Милану» € 15 млн за Мика Меньяна — Романо

«Челси» предложил «Милану» € 15 млн за Мика Меньяна — Романо
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«Челси» сделал предложение «Милану» по вратарю Мику Меньяну в размере € 15 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб хочет получить окончательный ответ по ситуации с французским голкипером до закрытия трансферного окна, действующего до начала клубного чемпионата мира.

В минувшем сезоне Меньян принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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