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Португалия — Испания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 8 июня

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 8 июня
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Сегодня, 8 июня, в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание игрового дня, в рамках которого состоятся две встречи.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 8 июня (время — московское):

16:00. Германия — Франция;
22:00. Португалия — Испания.

На стадии полуфинала сборная Португалии обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании победила Францию со счётом 5:4. «Фурия Роха» является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В 2019 году этот турнир выиграла португальская национальная команда, в 2021 году — сборная Франции.

Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
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