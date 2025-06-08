«Локомотив» — «Зенит»: во сколько матч за женский Суперкубок, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 июня, стартует финальный матч за Суперкубок России — 2025 среди женских команд, в котором сыграют футболистки московского «Локомотива» и петербургского «Зенита». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Стартовый свисток — в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России. Московская команда становилась обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах, сине-бело-голубые выигрывали трофей единственный раз, в 2023 году.

В 2024 году в финале женского Суперкубка России московский ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0.