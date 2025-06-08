Юрий Красножан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок среди женских команд

Главный тренер женской национальной сборной России Юрий Красножан поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором встретятся женские «Локомотив» и «Зенит». Встреча пройдет сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге и начнётся в 15:00 мск.

«Матч в Екатеринбурге — хороший шаг для популяризации женского футбола. Радует, что география расширяется, и нет сомнений, что матч будет организован на достойном уровне и привлечёт внимание болельщиков.

Как всегда, сложно определить фаворита в борьбе за трофей, состоящей из одного матча. «Зенит», несмотря на победу в очной встрече, не является однозначным фаворитом. «Локомотив», даже несмотря на проигрыш, смотрелся в том матче качественно, а недавняя победа железнодорожниц над ЦСКА в Суперлиге подтверждает возможности команды. Осложняет ситуацию для «Локо» потеря из-за травмы лидера Лаиссы. У «Зенита» в последних матчах вне заявки Елизавета Лазарева, плюс из команды ушла Нелли Коровкина, причём как раз в «Локомотив». Новичок красно-зелёных Александра Лазаревич также в своё время выступала за сине-бело-голубых. А у сине-бело-голубых в составе есть экс-игроки «Локо» Юлия Гриченко и Вероника Куропаткина. Думаю, такие моменты добавляют противостоянию дополнительной интриги.

Также важный факт соперничества — тренерский. Елена Фомина и Ольга Порядина в игровую бытность вместе выступали за сборную России, а теперь в качестве бессменных наставников «Зенита» и «Локомотива» вступают в борьбу за очередной трофей. Ждём бескомпромиссной борьбы и интересной игры», — приводит слова Красножана сайт РФС.