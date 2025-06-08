Мор: Россия обязана обыгрывать Беларусь, у них нет футболистов, которых можно опасаться

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России. Встреча состоится 10 июня.

«Мы обязаны обыгрывать сборную Беларуси. При всём моём уважении в этой команде нет каких‑то сильных футболистов, которых можно опасаться. Все их лидеры играют в наших клубах, причём не в ведущих командах. Три футболиста вызваны из «Урала», который выступает в Первой лиге. Два игрока из «Химок», которые уже расформированы. Есть ещё Печенин, который играет в «Крыльях Советов». Вот он и является лидером сборной. Но я не могу сказать, что в этой команде есть футболист, который может доставить нам большие проблемы», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0. Ранее российская национальная команда сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче — 1:1.