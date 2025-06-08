Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: Россия обязана обыгрывать Беларусь, у них нет футболистов, которых можно опасаться

Мор: Россия обязана обыгрывать Беларусь, у них нет футболистов, которых можно опасаться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России. Встреча состоится 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы обязаны обыгрывать сборную Беларуси. При всём моём уважении в этой команде нет каких‑то сильных футболистов, которых можно опасаться. Все их лидеры играют в наших клубах, причём не в ведущих командах. Три футболиста вызваны из «Урала», который выступает в Первой лиге. Два игрока из «Химок», которые уже расформированы. Есть ещё Печенин, который играет в «Крыльях Советов». Вот он и является лидером сборной. Но я не могу сказать, что в этой команде есть футболист, который может доставить нам большие проблемы», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0. Ранее российская национальная команда сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче — 1:1.

Материалы по теме
Матвей Сафонов покинул расположение сборной России и не сыграет с Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android