Тренер ЖФК «Локомотив» высказалась о матче с «Зенитом» за Суперкубок России

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала о настрое команды перед предстоящим матчем за Суперкубок России среди женских команд против петербургского «Зенита».

Игра пройдёт сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Стартовый свисток — в 15:00 мск.

— Ближайший соперник — лидер Суперлиги «Зенит». Команда пока идёт без поражений, меньше всех пропустила. Как подобрать к ней ключи, найти уязвимые места?

— Уязвимые места есть у каждой команды. Вопрос в том, как их использовать. Тут необходима уже наша качественная работа. Анализируем соперника, добиваемся от наших игроков максимальной концентрации. В апрельском матче против «Зенита» нам как раз не хватило использования слабых сторон соперника. Была ровная игра, но, к сожалению, где-то мы не справились. В таких ключевых матчах всё решает эпизод.

Недавняя встреча с ЦСКА тому доказательство. Нельзя допускать ошибок, надо быть на голову выше, быстрее. Самое главное — не то, против кого ты играешь, а с кем ты выходишь бок о бок. На сегодняшний день каждый игрок нашей команды уверен в своём партнёре.

— «Локомотив» дважды участвовал в поединках за Суперкубок и оба раза побеждал. В составе есть игроки с опытом тех побед. Насколько он важен?

— Очень важен, ведь психология решает многое. Здесь речь не о длительном этапе чемпионате, когда есть время исправиться, что-то поменять. Это один матч, после которого ты можешь стать обладателем Суперкубка. Колоссальный опыт, который есть у ряда наших игроков, конечно, необходим. Здорово, что они проходили этот этап. Но молодёжь тоже может собраться на один матч и максимально проявить свои качества. В целом мы здесь в одинаковых условиях с «Зенитом». Там опытных игроков тоже много.

— Игра пройдёт на арене, принимавшей матчи ЧМ-2018.

— Да, это будет футбольный праздник! Хотелось бы видеть на трибунах такого прекрасного стадиона как можно больше болельщиков, которым небезразлична судьба нашего клуба. Также приглашаем жителей Екатеринбурга прийти и посмотреть на женский футбол. Думаю, высокое качество игры и невероятный накал будут интересны всем, — приводит слова Фоминой сайт «Локомотива».

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России. Московская команда становилась обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах, сине-бело-голубые выигрывали трофей единственный раз, в 2023 году.